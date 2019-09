La verità della mamma del finto figlio adottivo di Mark Caltagirone

Mentre Pamela Prati racconta la sua verità a Massimo Giletti, a "Live non è la D'Urso" viene ospitata per la prima volta, la vera mamma di quello che per anni è stato spacciato per Sebastian Caltagirone, il finto figlio adottivo di Mark Caltagirone e Pamela Prati. Di lei non si vede il volto, ma solo particolari del viso perché, racconta Barbara d'Urso "n oi ci teniamo particolarmente a preservare la privacy di tuo figlio ".

La mamma con una voce molto emozionata, racconta ciò, che a suo dire, è successo realmente in questa intricatissima vicenda che nonostante tenga banco ormai da mesi non accenna a vedere la parola fine. Si interrompe speso, e Barbara la aiuta con le parole, fino a quando non scoppia a piangere ripercorrendo tutto quello che lei credeva essere soltanto un provino per far interpretare una fiction a suo figlio.

"Mi accorgo ad Aprile guardando 'Live non è la D'Urso', che Sebastian Caltagirone, il figlio adottivo di Mark Caltagirone di cui tutti parlano in realtà era mio figlio ", racconta la mamma. " Tu sapevi che stava recitando un copione?" le chiede la d'Urso. " Sapevo prima che doveva interpretare una fiction che prima doveva essere trasmessa in Rai ma poi fu spostata, ameno così mi fu detto. Mio figlio mi diceva che stava facendo la parte di un bambino molto ricco ma malato di tumore, e io pensavo che era la parte di un film. I copioni - racconta poi rispondendo alle domande della d'Urso, - arrivavano sul mio cellulare ed erano mandati da Pamela Perricciolo " " Sei sicura? ", la incalza la D'Urso. " Certo. - risponde la mamma - Mio figlio li leggeva e li interpretava e poi io mandavo a Pamela Perrricciolo il video. Io stessa assistevo alla realizazione" .

Barbara mostra il filmato di un anno e mezzo prima, quando per la prima volta Pamela Prati parlò di questo figlio adottivo durante la trasmissione "Quelle Brave ragazze" della Rai. " Io - continua -sapevo che mio figlio dal 2017 doveva interpretare questa parte, ma ad esempio non sapevo di quella famosa merenda dove Pamela Prati mostrò per la prima volta Sebastian. Mi aveva detto Pamela Perricciolo che quel giorno mio figlio doveva fare una prova costume in realtà non era così ".

" Hai chiesto cosa è successo quel giorno a tuo figlio ?". "Certo, quando mio figlio tornò a casa io gli chiesi come era andata e lui mi disse che in realtà erano andati a fare merenda insieme ad altre persone. Mi insospettii quando gli chiesi chi fossero e lui si rifiutò di dirmelo perché non poteva rivelare tanti particolari, così gli era stato detto. Dopo la mia insistenza, mi disse che c’è Pamela Perricciolo ma non sapeva le altre persone chi fossero. E da quel momento io ho detto basta".

In realtà "Pamela Perricciolo - le dice Barbara - ha detto che lei sapeva tutto e che ha preso anche dei soldi per fare questo" , e le fa vedere il video dove la Perricciolo non solo asserisce che la mamma sapeva benissimo tutto, che fosse stata pagata per questo, ma che spesso il bambino veniva lasciato nel suo ristorante.

Rietrati in studio, la mamma nega di aver mai lasciato il bambino nel ristorante della Perricciolo, semmai di essere andata insieme a suo marito e al bambino a mangiare lì un giorno, e nega, soprattutto, di non aver mai preso soldi." L'unica cosa che ho è il contratto dell'agenzia niente altro" , sostiene. Barbara quindi le chiede chi ha fatto il video di auguri che le è arrivato sul cellulare mandato da quello che lei credeva essere realmente il figlio adottivo di Mark Caltagirone, e la mamma risponde che quel video è stato girato e poi cancellato dal bambino, perché spesso gli dicevano quei video dovevano essere una sorpresa per lei.

Arrivano poi le cose inedite, registrazioni del bambino che fa finta di essere ammalato, proprio perché doveva interpretare la parte di un ragazzino con un tumore alla gola, messaggi di auguri di Buon Natale, di saluti alla Prati tutti con la voce rotta dalle lacrime, interpretando alla perfezione il ruolo del malato. " Quando hai capito che quei video sono stati invece usati per una cosa grave come quella che è successa tu che reazione hai avuto ?", chiede Barbara mentre la signora scoppia a piangere.