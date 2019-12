Veronica Burchielli torna da Alessandro Zarino, dopo il "no": è polemica

C'era grande attesa per la nuova puntata del trono classico, prevista nella giornata di venerdì, 13 dicembre. E il nuovo appuntamento tv di Uomini e donne ha riservato ai telespettatori di Canale 5 un gran colpo di scena. In puntata, infatti, è stato mandato in onda l'esclusivo rvm di un acceso confronto registratosi di recente tra la neo-tronista, Veronica Burchielli, e l'ex tronista Alessandro Zarino. Quest'ultimo aveva chiuso in netto anticipo il suo trono, scegliendo a sorpresa Veronica, la quale però aveva risposto a Zarino con un "no". E dopo il due di picche riservato ad Alessandro, Veronica aveva accettato la proposta ricevuta in studio da Maria De Filippi, ovvero quella di salire sul trono nelle vesti di tronista. "Una scelta nella scelta" quella segnata dalla Burchielli, che ancora oggi divide l'opinione del web.

A pochi giorni di distanza dall'inizio della sua esperienza intrapresa come tronista, Veronica Burchielli ha manifestato alla Redazione di Uomini e donne un suo malessere. La giovane ha confidato cioé di essere ancora interessata ad Alessandro Zarino e di sentire l'esigenza di avere un confronto con lui. Una richiesta quest'ultima, che è stata accolta dallo staff del dating-show di Maria De Filippi, che ha aiutato la neo tronista a mettersi in comunicazione con l'ex tronista in un'esterna. Nell'incontro, avvenuto tra i due giovani a casa di Zarino, Veronica Burchielli è riuscita a parlare con la madre dell'ex tronista partenopeo, per poi avere un confronto anche con il diretto interessato. “Tu sei molto giovane – ha detto la madre di Alessandro a Veronica, palesandosi delusa per l'epilogo che ha avuto la scelta del figlio –, e i giovani vanno capiti. Sono contenta che sei venuta e che ti ho conosciuta. Avrete tempo per chiarirvi e poi se son rose fioriranno”. Nel secondo confronto, quello avuto con Zarino, Veronica ha trovato il coraggio di chiedere a quest'ultimo di darle una seconda chance. "Stai qua per cosa? Verò?!? -domanda l'ex tronista alla neo tronista, dopo averla accolta a casa sua-. Per quale motivo sei qua? Non lo so più... lo sapevo. I dubbi ci sono, c'erano prima, ora ci sono ancor di più". "Perché non te li vieni a togliere 'sti dubbi?!", interviene la Burchielli, chiedendo -non troppo velatamente- a Zarino di corteggiarla. "Io me li vengo a togliere, ma dove?!?" si domanda Zarino, confrontandosi con la Burchielli. E Veronica precisa: "In studio". "Se dovessi risponderti ora, ti direi di 'no'- conclude Alessandro, per poi ricordare alla tronista com'è finita la sua scelta-. Ho scelto di conoscerti e tu non lo hai voluto quando dovevi farlo".

Il gesto di Veronica Burchielli divide il web

Alla luce dell'acceso confronto, registratosi tra Alessandro e Veronica, molti telespettatori di Uomini e donne si sono mobilitati a riportare sui social dei commenti. Tra le critiche scritte dagli utenti, sotto il video del discusso incontro -postato dalla pagina di Uomini e donne su Instagram- si legge: "Pensavo di averle viste tutte, ma... quella, che lei dice di no alla scelta e va sul trono per poi chiedere a lui di venire a corteggiarla… Business super sayan!". In un altro commento al vetriolo, un utente scrive a Veronica: "Sei umiliata da te stessa". Oltre ai veri messaggi critici, si leggono anche alcuni messaggi positivi destinati ai due giovani, tra cui il commento scritto da una fan: "Siete splendidi".

