Veronica Maya perde le staffe contro gli haters: "Non rompete i cogl**ni"

Siamo abituati a vederla composta, sorridente e professionale in televisione come nella vita privata, ma Veronica Maya è capace di tirar fuori le unghie quando si tratta della sua famiglia. L'ultimo post social pubblicato dalla presentatrice ne è la conferma. Fresca di terze nozze con il marito Marco Moraci, la popolare conduttrice si sta concedendo un'estate all'insegna del relax e l'isola di Panarea è il rifugio ideale per le vacanze in famiglia. Una delle ultime foto pubblicate da Veronica Maya sul suo profilo Instagram ha però scatenato qualche polemica e lei, da mamma, non ha potuto risparmiarsi un affondo verso i criticoni e gli haters.

Nello scatto si vedono due dei suoi figli che, voltati di spalle, osservano il mare di Panarea. Alcuni follower hanno però notato che la piccola Katia, 3 anni, indossa il pannolino. Per molti follower questo è sembrato molto strano vista l'età della piccola, Veronica Maya non c'è andata per il sottile commentando il post con due hashtag significativi: " Buongiorno mondo... #miafigliahailpannolinodinotte #nonrompeteicoglioni ". Una risposta colorita che la conduttrice, stanca dei continui attacchi social e delle critiche, ha voluto indirizzare agli haters.