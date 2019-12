Vestito rosso fuoco per Kate Middleton e il look fa impallidire la duchessa di Sussex

I rumor affermano che non c’è nessuna lite fra Kate Middleton e Meghan Markle. Diversi tabloid inglesi rivelano che le due duchesse non sono in guerra fra di loro, ma sono consapevoli della pressione mediatica in quanto sono le mogli dei due principi della Corona inglese. Eppure le donne reali, nonostante tutto, non smettono di farsi guerra a distanza. Dopo un breve periodo di pausa, i più attenti hanno notato che Kate Middleton ha sfidato (e ha asfaltato) Meghan Markle, indossando un abito che ha fatto brillare tutta la sua fulminante bellezza e tutta la sua affabilità. Lo dimostra una foto che è stata condivisa su Twitter sul profilo ufficiale dei duchi di Cambridge.

L’occasione in cui la Middleton si è potuta prendere una rivincita su Meghan è stata la partecipazione al Berry Royal Christmas. Insieme al marito William, la duchessa ha preso parte a una puntata molto particolare di uno storico reality show inglese. La trasmissione ha visto i duchi preparare dolci e manicaretti natalizi insieme a Merry Barry, ex giudice di Great British Cake. E nel rispetto della tradizione, Kate ha indossato un bellissimo vestito rosso fuoco, sobrio, sportivo ma allo stesso tempo molto elegante che, ancora una volta, ha fatto brillare tutta la sua innata affabilità. Un abito che è costato quasi 1500 sterline e che, nell’eterna sfida all’ultimo look con la Markle, ha vinto a mani basse.

Fino a qualche tempo fa, era Meghan la donna più alla moda della corona inglese dato che nessuno ha dimenticato il vestito indossato, lo scorso anno, alla presentazione del suo libro di ricette. Kate a quanto pare ha meditato molto bene la sua dolce vendetta e, approfittando di questo evento televisivo, ha deciso di fare le cose in grande e asfaltare, definitivamente, la duchessa di Sussex.

Kate durante le riprese della trasmissione è apparsa radiosa e a suo agio. Infatti ha ammesso, in diverse occasioni, di essere una grande fan del reality e che per lei è stato un grande onore essere presa in considerazione per apparire in un episodio del cake show. Una partecipazione che capita a fagiolo, che finisce per consolidare ancora di più l’immagine di Kate e William agli occhi della stampa e del pubblico. E mentre sul web impazzato le foto della Middleton intenta a preparare dolci e manicaretti, la voce di una possibile quarta gravidanza della duchessa è voltata via, temporaneamente, come una nuvola di fumo.