"Vi do una scarica di ceffoni!": Paolo Del Debbio perde le staffe con il pubblico

La nuova puntata di "Dritto e il rovescio", il talk-show trasmesso su Rete 4 e condotto da Paolo Del Debbio, ha riservato al pubblico momenti di alta tensione. Nello specifico, dopo un mese di stop, il programma è tornato attivo nella serata dello scorso 20 giugno e il conduttore è diventato protagonista di due momenti d'ira.

In puntata il pubblico si è rivelato sempre più rumoroso, tra appalusi e voci in sottofondo, fino a far perdere del tutto la pazienza al conduttore, che, rivolgendosi ai presenti in studio tra il serio e il faceto, ha dichiarato: "Vi hanno bombato? Mi fate finire di parlare? Vengo giù e vi do una scarica di ceffoni e ve ne accorgete”. E ancora: “Se becco chi urla, piglia una scarica di ceffoni”.

L'attacco di Paolo Del Debbio a Paolo Brosio, a "Dritto e rovescio"

Stando a quanto riportato da "Il fatto quotidiano", lo "spirto guerrier" di Paolo Del Debbio non si è placato in puntata. Tant'è vero che, subito dopo l'attacco al pubblico, il conduttore toscano si è spazientito con l'ex naufrago de L'Isola Dei Famosi, Paolo Brosio: “La prossima scaletta te la mostreremo per l’imprimatur, non puoi rompere le pa**e ogni cinque minuti. Ma chi l’ha chiamato? Io di sicuro no”. Il motivo dell'attacco a Brosio? L'ex isolano aveva poco prima contestato il modus operandi della trasmissione, criticando cioé l'impostazione della discussione sul tema delle apparizioni miracolose.

