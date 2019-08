Le Vibrazioni lasciano i fan senza foto: "Transenne non a norma, impossibile rimanere"

Sta riscuotendo un grande successo di pubblico il tour estivo de Le Vibrazioni. La band, guidata dal frontman Francesco Sarcina, è stata protagonista indiscussa della Notte Bianca di Partanna, in provincia di Trapani. Due ore di musica pop rock intensa che hanno scaldato la piazza cittadina. I numerosi fan si sono però dovuti accontentare della sola performance live. L'atteso momento delle foto e degli autografi con i simpatizzanti, che di solito si tiene a fine concerto con le prime file, è infatti saltato.

Il motivo del forfait lo ha spiegato il cantante della band Francesco Sarcina attraverso alcuni video pubblicati sui social network. " Purtroppo spesso dobbiamo per forza andarcene ma ne siamo dispiaciuti. - ha raccontato nelle storie di Instagram il cantante - So che molti saranno rimasti delusi dal fatto che non siamo rimasti a fare le foto. Non siamo scesi giù alle transenne perché le transenne non erano a norma e quando succede per prima cosa bisogna stare attenti all'incolumita del pubblico. Quindi non si può, perché scendendo giù c'è rischio che qualcuno spinga e si rischia che cada qualcuno e ci si faccia del male".