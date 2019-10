Victoria Beckham : "Ecco il mio segreto per far durare un matrimonio"

Ospite del talk show “Today” Victoria Beckham, intervistata sui 20 anni di matrimonio appena festeggiati con il marito David, ha voluto dire la sua su cosa è davvero importante per far funzionare una relazione d’amore. Secondo la stilista ed ex cantante il trucco perché un matrimonio duri nel tempo sta tutto nella comunicazione.

" Il segreto di un matrimonio duraturo – ha detto Victoria Beckham – secondo me sta nel dirsi sempre tutto, anche ciò che vorremmo tenere per noi per non ferire l'altro. Sopportare in silenzio non serve a nulla. Bisogna comunicare cosa non va o ci fa star male perché altrimenti il non detto si trasforma solo in rancore e poi trovare soluzioni insieme ”.

Victoria è sposata con il suo David dal 1999 e insieme hanno avuto quattro figli: Brooklyn, 20 anni, Romeo, 17, Cruz, 14, e Harper, 8. Quando lo incontrò nel 1997, ha detto Victoria, “ per me è stato amore a prima vista ”. I due hanno in comune molti valori e anche questo è per Victoria “ un’ottima base su cui costruire un solido matrimonio. Per noi la famiglia è importantissima e tutto quello che io e che ha David ruota attorno ai nostri ragazzi ”.



Inoltre, ha aggiunto Victoria, lei e il marito hanno avuto la fortuna di trovarsi al momento giusto, in un momento delicato delle loro vite, quando ancora stavano cercando un posto nel mondo e crescendo, nonostante avessero entrambi già due carriere di successo: lei come cantante nelle “Spice Girls” e lui come promettente asso del calcio inglese.

“ Siamo cresciuti insieme e lo facciamo tuttora. Entrambi lavoriamo molto duramente. Ci piace quello che facciamo dal punto di vista professionale. Ci supportiamo a vicenda e siamo fortunati per il fatto che le nostre strade si siano incrociate nel momento giusto, in cui avevamo bisogno l’uno dell’altra per crescere e sentirci più forti ”.