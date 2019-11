Victoria Beckham, il figlio Romeo la sfrutta per TikTok

È una Victoria Beckham molto ironica, quella che ha preso parte come ospite al programma di Ellen Degeneres, raccontando alcuni aneddoti personali, di lavoro e assumendo pose davvero poco comode ma molto fashion. L'ex Spice Girl si è presentata in un completo maschile bianco, con scarpe nere a tacco alto, e ha parlato a lungo con la conduttrice di tutto ciò che riguarda la sua carriera di stilista affermata, della mancata reunion con le Spice Girls e della sua numerosa e affascinante famiglia. A partire dal piccolo Romeo, ormai adolescente frizzante e super paparazzato, che l'ha letteralmente usata per guadagnare un numero elevato di follower su TikTok, la nuova app dedicata alla condivisione di video con tanto di base musicale.

Victoria Beckham has moaned that her son Romeo used her to get more followers on TikTok https://t.co/AupnoCY4GB — The Sun (@TheSun) 26 novembre 2019

Per rendere il suo profilo virale, il ragazzino ha coinvolto la madre in un balletto casalingo a suon di "Spice Up Your Life", uno dei più grandi successi delle stesse Spice Girls. Victoria non si è certo tirata indietro e, cappellino calato sulla testa, si è messa a replicare la coreografia del video originale, imitata goffamente dal figlio. Una clip di sessanta secondi: pochi ma sufficienti a raggiungere la visibilità e la viralità desiderata. Come ha confessato ironicamente la stessa Victoria a Ellen, il giovane Romeo l'ha coinvolta con uno stratagemma semplicissimo, per poi sfruttarla per salire nella classifica virtuale del gradimento. Un atteggiamento che deve aver appreso dal padre, come ha ribidito la stilista tra le risate.

Victoria Beckham ha parlato anche del figlio più grande - Brooklyn, di 20 anni - che è stato votato da People Most Man Alive come uno degli uomini più sexy del 2019. Fatto che sicuramente la rende felice, ma che ovviamente la imbarazza, tanto da spingerla a confessare divertita che non è certa di voler conoscere i traguardi sexy del ragazzo. Nonostante il balletto con il figlio abbia strappato qualche lacrima ai fan del gruppo inglese, Victoria ha deciso di declinare l'invito a partecipare alla reunion delle Spice Girls, perché ormai lontana dal ruolo di cantante e star dello spettacolo. Sebbene non abbia calcato il palco con le socie di sempr,e ha mandato loro un augurio di sostegno e di amore e portato a casa 30.000 sterline dai diritti sulle canzoni. E per finire ha replicato con Ellen la posa che l'ha resa famosa, quella che è stata ribattezzata come VBpose, sinonimo di elasticità e scioltezza: Victoria l'ha riproposta mentre sul divanetto era adagiata sul fianco e, al contempo, slanciava verso l'alto la gamba.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?