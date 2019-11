Victoria Beckham: "Io 'solo' amica di David dopo 20 anni di matrimonio? Ma proprio per niente"

Ospite del Jimmy Kimmel Live per promuovere la sua nuova linea beauty, Victoria Beckham si è lasciata andare a parlare della sua famiglia “ con ben 4 figli da crescere ”. “ Deve essere dura, non conosco molte star con così tanti bambini ” le ha detto il conduttore, ma la Beckham, sorridendo, ha risposto che “ adora le famiglie numerose e anche suo marito David, che è un padre e un marito meraviglioso ”. I Beckham hanno festeggiato quest’anno 20 anni di matrimonio e, come detto a Kimmel, “ non sono gelosa. So che ho un marito bellissimo, ma mi fido di lui e dell’amore profondo che io sono bene che prova per me e per i suoi figli. Non metterebbe mai a rischio tutto questo per un’altra donna. Noi Beckham insieme siamo una forza e io sono davvero stata fortunata non solo a trovare la mia anima gemella, ma anche a trovarla di una bellezza così straordinaria...sono fortunatissima! ”.

A proposito dei tanti anni di matrimonio, Kimmel le ha chiesto, scherzando: “ Sai Victoria, forse dopo tanti anni di matrimonio la passione si spegne e uno finisce col diventare più un amico che un amante del suo partner perché, sai, il sesso... ”, ma non ha avuto tempo di finire la frase che lei, per nulla imbarazzata, l’ha subito zittito perentoria: “ Caro mio, di questo non devi proprio preoccuparti! ”, riscuotendo applausi dal pubblico in sala e aggiungendo di “ sapere come tenermi stretto mio marito ”.

Jimmy Kimmel le ha quindi chiesto come si organizzano come genitori quando per impegni di lavoro devono stare lontani da casa e lei ha riposto che " è difficile, ma riusciamo a fare in modo che almeno uno di noi due sia casa. Cerchiamo di non sovrapporre i nostri impegni. Se poi, com’è già avvenuto in passato, dovesse capitare che entrambi siamo lontani per lavoro abbiamo la fortuna di poter contare su tutta la nostra famiglia, cioè sui nonni e zii dei miei figli, sempre pronti a darci una mano quando serve ”.