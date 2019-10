Victoria Beckham nega ritocchini estetici: "So invecchiare con stile"

Ospite del talk britannico “ This Morning ”, Victoria Beckham ha rivelato di non aver alcuna paura di invecchiare, giurando che non è mai ricorsa finora a nessun ritocchino estetico, nonostante la gente pensi il contrario sulla stilista 45enne. Victoria ha molto insistito su quanto si senta “ bene con se stessa così com’è ” e, quanto all’invecchiare, vuole solo farlo “ bene ” per essere “ la migliore versione di me stessa ad ogni età ”. La moglie di David Beckham ha anche detto di non voler cambiare proprio nulla del suo aspetto.

" Sono a mio agio con l’idea dell'invecchiare. Non sto cercando di sembrare affatto più giovane ”, ha risposto a chi in studio le chiedeva se fosse mai ricorsa alla chirurgia estetica anche solo per dare una piccola ‘ rinfrescata ’ al viso. Posh Spice, fashion icon per eccellenza, amatissima da Anna Wintour per la sua eleganza e il suo stile minimal chic, è considerata dall’opinione pubblica una donna che tiene estremamente al suo aspetto fisico, per questo, come le hanno fatto notare a “This Morning”, molta gente ritiene che, essendo stata per decenni un’icona di bellezza, per lei sia molto difficile scorgere le prime rughe e restare indifferente al tempo che passa, senza volerlo in qualche modo fermare, ricorrendo a qualche ‘ aiutino ’.

Ma, da quel che ha raccontato la Beckham in studio, questo è un problema che proprio non la riguarda. “ Voglio invecchiare con dignità – ha detto con orgoglio – e mi mostrerò sempre per come sono davvero, ma certamente mostrerò sempre il meglio di me. È quello a cui dovrebbero puntare tutti. Non a sembrare più giovani. Lo si sembra, ma non lo si è più. Invecchiare è inevitabile, mi disturba solo il suono del verbo ‘invecchiare’, forse per il significato che gli dà la nostra società ”, ha spiegato Victoria che nel 2015 dichiarò a ‘Vogue Usa’ di avere una " responsabilità nei confronti della comunità della moda " e di curare per questo al massimo la sua immagine.