Victoria Beckham si dà allo yoga su Instagram

Dopo tantissime celebrità che hanno l’hanno provata e ne hanno apprezzato i benefici, anche Victoria Beckham si è convertita alla Yogalosophy. Questa nuova disciplina consiste in un regime di fitness che combina yoga e astrologia e che, attraverso esercizi di stretching, favorisce la perdita del peso e la definizione della massa muscolare allineando spirito e corpo.

Per mantenersi in forma all’età di 45 anni, Victoria Beckham si allena sette giorni su sette. Non piacendole il classico workout da palestra, la moglie di David Beckham è sempre alla ricerca di metodi nuovi. Così, pochi giorni fa, Victoria ha voluto dimostrare al mondo intero che, non soltanto è un’amante dello yoga, ma anche che quando decide di cimentarcisi è pure piuttosto snodata. Per farlo ha condiviso su Instagram un selfie realizzato davanti allo specchio della sua palestra subito dopo il suo workout quotidiano. “Chi l’ha detto che non posso fare yoga?” , ha commentato nella didascalia del post rivolgendosi ai suoi follower.

Lo scatto ha immediatamente riscosso approvazione tra i suoi fan, con quasi 500mila like e altrettanti commenti. “Piuttosto io mi domando se ci sia davvero qualcosa che questa donna non sia in grado di fare!” , “45 anni, 4 figli e sei ancora così bella! Direi che è ora di iniziare yoga anche per me!” e “Bella, snodabile e sempre alla moda!” , sono alcuni dei complimenti che ha ricevuto. Qualcuno con l’occhio più attento, ha poi fatto notare come la piccola Harper sia rimasta in disparte ammirando le prodezze della sua mamma.

Tuttavia, non è mancato chi ha criticato duramente l’utilizzo dello smartphone durante la sessione di yoga: “Ti stimo tantissimo Victoria, ma credo che scattare un selfie davanti allo specchio non abbia niente a che fare con l’essenza dello yoga” . Secondo il parere di molti, infatti, lo yoga aiuta mente e corpo a rilassarsi, mentre l’utilizzo dello smartphone non fa altro che alzare la pressione e indurre stress.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?