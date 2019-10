Victoria Beckham in tv: "Dopo 20 anni con David la nostra intesa sessuale non si è mai spenta"

Cme riporta il Daily Mail, ospite dello show televisivo The View, Victoria Beckham ha detto di sentirsi molto fortunata ad aver trovato la sua anima gemella. Sposata con David Beckham da 20 anni, di lui ha detto che “ è un marito meraviglioso ” e ha persino scherzato sulla loro vita sessuale. La conduttrice dello show, Joy Behar, dopo averle ricordato che David è stato più volte eletto come l'uomo più sexy del mondo, scherzando le ha chiesto: “ Qual è la cosa che più ti attrae in lui? ”.

Victoria per nulla imbarazzata ha risposto: “ Sai, è ovvio che David sia incredibilmente bello ma soprattutto è il più meraviglioso dei mariti e un padre fantastico. Una vera ispirazione per tutti noi, lavora sempre sodo, dà se stesso in tutto ciò che fa e io sono fortunata ad averlo come anima gemella ”. Chiedendo poi a Victoria quali siano le basi su cui poggia una relazione solida come la loro, dato che, secondo lei “ devi essere amico di qualcuno dopo molti anni insieme, perché il sesso, eh … ", Victoria ha ribattuto: " Cara mia, di questo non ti devi proprio preoccupare! ”, strappando l’applauso del pubblico.