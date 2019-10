Victoria's Secret considera "Plus Size" una modella taglia 46: è polemica

Ali Tate-Cutler è balzata agli onori della cronaca per una collaborazione con Victoria's Secret, il famosissimo brand di lingerie super sexy, che ha trasformato negli anni le sue modelle in vere icone angeliche. La giovane ex atleta è famosa per la sua bellezza, ma anche per le sue forme morbide: una taglia 46 che mostra con orgoglio sul suo profilo Instagram, un mix di foto sensuali ed artistiche dove il corpo è protagonista assoluto. La recente collaborazione di Victoria's Secret con Bluebella, brand inglese di intimo di lusso, ha permesso ad Ali di ottenere maggiore visibilità grazie anche alla campagna lanciata dalla stessa azienda, #loveyourself, incentrata sull'amore che tutte le donne dovrebbero avere per loro stesse.

In apparenza una scelta importante per Victoria's Secret, un cambio di rotta per il brand noto soprattutto per le sue modelle magre e atletiche. La scelta di Ali è stata però considerata online poco "Plus Size", con la sua taglia 46 comune fra molte donne. Inoltre, la campagna parallela di Bluebella e la presenza della giovane sono passate quasi in sordina: Victoria's Secret ha scelto altre foto per lanciare la collaborazione, inserendo solo uno scatto di gruppo e uno singolo, dove la giovane comparirebbe velocemente.

Nonostante Ali fosse orgogliosa del progetto e della partecipazione, e nonostante i tentativi di Bluebella per lanciare la campagna e sottolineare l'evento, Victoria's Secret ha scelto un approccio più soft. Un'occasione mancata per il famoso brand, ancora legato a figure femminili inarrivabili, in controtendenza con altri marchi che puntanto a diversificare le proposte in sintonia con le varietà del corpo della donna.

