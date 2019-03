Videochat erotiche con calciatori famosi. Il mondo "del pallone" trema

La domanda sta facendo il giro del web quando oggi Dagospia a firma di Alberto Dandolo ha lanciato la bomba. Il giornalista è stato testimone “oculare” di una videochat erotica tra un modello romeno che arrotonda offrendo alcune “prestazioni” a stilisti, ballerini e qualche calciatore che Dandolo chiama “duomosessuali” e un calciatore famosissimo: "Tira fuori un nome, a me sconosciuto".

Ma andiamo per gradi. Incontrato durante una cena a casa di amici, il giornalista chiede al presunto escort prova delle sue parole per escludere, come succede nella maggior parte dei casi, di trovarsi di fronte all’ennesimo mitomane che millanta crediti che non ha. Invece il ragazzo gli sgancia il “nome bomba” del calciatore, raccontandogli anche che con questo si sente da ben quattro anni e invitandolo ad assistere in maniera discreta alla loro prossima videochat erotica.

Detto fatto! Si apre Whatsapp e la videochiamata a cui Alberto Dandolo assiste incredulo. Dall’altra parte, secondo il racconto del giornalista si tratta di un calciatore famosissimo, sposatissimo con cui il ragazzo parla in spagnolo. Grande confidenza tra i due prima di arrivare alla vera e propria chat erotica fatta di particolari che è meglio evitare, ma facilmente immaginabili.

Dopo il focoso video-incontro i due si salutano ma non prima della richiesta del calciatore: “Dove bonifico? Conto italiano o spagnolo?”. E siete curiosi di sapere a quale modica cifra? Ve la diciamo subito: ben duemila euro per pochi minuti di “video piacere” da serie A, o da campionato spagnolo… Fate voi.

Ma la storia non finisce qui, e il ragazzo racconta che, quando va a trovarlo in Spagna, i due si vedono in un hotel in centro città e che nonostante sia "attivo", ama molto toccarlo. “Tra un po’ - continua il ragazzo - devo andare a Bergamo per incontrarne un altro. È Italiano con lui niente videochat, di solito stiamo insieme un’oretta per cinquemila euro”.