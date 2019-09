Vieni da me, la domanda della figlia di Pupo imbarazza Caterina Balivo

Vieni da me è ufficialmente tornato a intrattenere i telespettatori di Rai 1. Nel corso della nuova puntata del format condotto da Caterina Balivo, si è presentata nelle vesti di ospite in studio Clara Ghinazzi, una delle tre figlie avute dal cantante Pupo. Nella giornata di mercoledì 11 settembre è ricorso il compleanno di Enzo Ghinazzi in arte Pupo e, in occasione del 64esimo compleanno del cantante, la figlia di quest'ultimo ha rivelato alcuni bollenti particolari sul conto della sua famiglia allargata e della bigamia del papà. Lo stesso Pupo, infatti, ha rivelato di essere sentimentalmente legato alla moglie Anna e, al contempo, anche alla compagna Patricia.

Caterina Balivo ha quindi chiesto a Clara se i suoi compagni di scuola all'epoca le facessero domande e/o commenti sulla bigamia del padre, ma la Ghinazzi si è lasciata scappare una domanda incensurata: "Ma lei ha per caso il pi***** rosa?". La domanda in questione, posta in fascia-protetta, ha lasciato sgomenta la conduttrice, tanto che la Balivo ha gelato in studio la sua ospite con un sonoro: "Evitiamo cose così a quest’ora".

La vita di Pupo a Vieni da me

"Io ho 28 anni, poi c’è Ilaria che ha 17 anni più di me e Valentina -ha dichiarato l'ospite in studio, Clara Ghinazzi, sul conto della sua famiglia allargata- che abita in Piemonte ed è nata da una liason di mio padre con una fan". La giovane Clara, nel corso della sua ultima ospitata tv, ha spiegato al pubblico che ha sempre accettato con naturalezza il fatto che nella vita di suo padre vi fosse un'altra donna, oltre alla presenza di sua madre: "C'è poi la compagna Patricia e con lei stanno insieme da 30 anni, mentre con mia madre da 40. Io vivo questa situazione molto tranquillamente, anche se può sembrare una cosa non normale, ma io la vivo con tranquillità, perché mio padre non mi ha mai fatto mancare niente, è sempre stato presente nonostante il suo lavoro e quindi l’ho sempre vissuta serenamente".

