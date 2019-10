Vieni da me, Ludovica Valli ricorda l'abbandono del padre: "Per me è uno sconosciuto"

Nella nuova puntata di Vieni da me, il talk show trasmesso su Rai 1, è apparso tra gli ospiti in studio un personaggio noto al pubblico di Canale 5, parliamo di Ludovica Valli. L'ex tronista di Uomini e donne, nel nuovo appuntamento tv, ha concesso un'intervista esclusiva alla padrona di casa, Caterina Balivo, in cui si è raccontata a ruota libera su alcuni accadimenti che hanno segnato per sempre la sua vita.

Recentemente ha dato ai follower su Instagram l'annuncio della realizzazione del suo libro dal titolo Di troppo cuore e dalla Balivo ha confidato che a forgiare il suo carattere è stato l'abbandono subito dal padre quando era solo una bambina. Un avvenimento drammatico quest'ultimo, che Ludovica non intende perdonare a suo padre: "Ora è difficile. La figura del genitore serve nella crescita. Oggi lo vedo come uno sconosciuto. Non sa nulla di me. Mi mette in imbarazzo come cosa, ma ci fai l’abitudine. Non lo perdonerò mai... Quando cresci senti il peso della mancanza. Oggi mi ritrovo con questo carattere un po’ ribelle e fragile anche per questo. Non ho avuto una protezione paterna. La figlia femmina poi è un po’ la cocca del papà, da proteggere". Ludovica non ha nascosto, quindi, di aver vissuto un'infanzia difficile e di soffrire da sempre, soprattutto oggi, per il fatto di non avere avuto la figura paterna accanto a sé che potesse guidare lei così come il resto della sua famiglia. La Valli è cresciuta insieme alla madre Sandra, la nonna Rema e le sorelle Eleonora e Beatrice, le quali - a detta dell'ospite a Vieni da me- tendevano ad escluderla: "Erano più grandi, quindi spesso stavo con mia madre".

La sorpresa per Ludovica Valli a Vieni da me

Nel corso del suo ultimo intervento in tv, l'ex tronista di Uomini e donne ha ricevuto l'emozionante sorpresa della nonna Rema, che, accorsa per la giovane influencer in studio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul conto dell'abbandono che Ludovica Valli ha dovuto subire da parte del padre. La conduttrice ha chiesto alla donna 80enne se avesse nel suo piccolo provato a convincere il padre della nipote a tornare dall'ex tronista e Rema ha ribattuto prontamente: "Ma cosa si può dire ad una persona che sceglie di andare via? È inutile volere una cosa se quella non vuole te".