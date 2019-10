Vieni da me, Simona Izzo smonta Belen Rodriguez: "Non è un'attrice"

Dopo aver animato il gioco del Grande Fratello Vip, l'ormai ex gieffina Simona Izzo fa parlare nuovamente di sé, per via di alcune dichiarazioni rilasciate sul conto della sua vita privata, in occasione della sua ospitata registratasi a Vieni da me. Apparsa in qualità di ospite nel salottino del talk-show condotto da Caterina Balivo, l'artista ha concesso un'intervista esclusiva, in cui si è raccontata a ruota libera, non risparmiandosi sulla love-story naufragata con il cantautore Antonello Venditti.

Incalzata dalle domande della Balivo, nel corso della rubrica "La lavatrice", dove la conduttrice Caterina è solita aiutare i vip a lavare i loro "panni sporchi" dinanzi ai telespettatori, la Izzo ha destinato parole al vetriolo sul conto di una showgirl molto amata dagli italiani. La Balivo chiede all'attrice di fare il nome di un volto femminile che affiancherebbe al marito Ricky Tognazzi (con cui la Izzo è sposata dal 1995, ndr) in un nuovo film. E la stessa conduttrice poi suggerisce il nome di Belen Rodriguez, che in una recente intervista al magazine LasRosas ha dichiarato di avere in cantiere una serie su Netflix. E la risposta della Izzo non si fa attendere molto. "Lei non è un’attrice, non la prendo in considerazione -è la stoccata che l'ospite in studio riserva alla consorte di Stefano De Martino-. Fa altre cose". E su Belencita, Simona è un fiume in piena con la Balivo: "Ma cosa ha fatto? Hai visto che non te lo ricordi neppure tu".

Poi si passa a parlare del GfVip e la Balivo chiede all'ospite: "Tu hai dichiarato di aver partecipato al GF Vip per pagare gli studi ai tuoi nipoti…". La Izzo ribatte, alludendo ad alcune critiche ad oggi ricevute dagli hater: "Io ho mille euro al mese di pensione, se non lavorassi, non arriverei nemmeno a 1200 euro e non farei nulla. Se dico che lavoro per pagare le scuole ai miei nipoti dovrebbero dirmi 'brava'".

Simona Izzo e i suoi amori a Vieni da me

Nel corso della sua ospitata a Vieni da me, si parla anche dei matrimoni della Izzo, di cui uno mancato, uno riuscito e un altro ancora fallito. "Con Costanzo niente nozze per mancanza di tempo", Simona Izzo esordisce così parlando del matrimonio mancato con Maurizio Costanzo, senza però scendere nei dettagli.

Poi la stessa ospite fa un'esilarante confessione su come è riuscita a sedurre il suo secondo marito, Ricky Tognazzi: "L'ho stalkerizzato". E infine, l'ex gieffina non ri risparmia neanche sul conto della sua vecchia fiamma, Antonello Venditti, da cui -dichiara- di aver subito un tradimento: "Ci siamo lasciati per un tradimento… Era un grande artista e molto tormentato. I tradimenti non si perdonano... Quando mi dici che non l'amavi, allora io ti punisco... perché non si può compromettere una storia molto importante per una...non si può dire... diciamo un 'flirt'".

La Balivo infine sottolinea quanto abbia fatto soffrire Venditti la rottura con lei mostrando in diretta un titolo di giornale che menziona una recente confessione choc di Venditti: "Dopo la separazione, pensai di farla finita. Mi salvò Lucio Dalla". "A me non sembrava che stesse male", conclude visibilmente provata la Izzo sull'ex storico.

