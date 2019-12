Vin Diesel manda in tilt Instagram con la sua versione della banana di Cattelan

La banana di Maurizio Cattelan esposta ad Art Basel a Miami Beach ha suscitato talmente tanto scalpore in tutto il mondo da diventare un simbolo virale. Cattelan con la sua opera ha decisamente fatto centro e da un capo all’altro del mondo è gara, anche tra vip, per chi reinterpreta l’opera aggiungendovi ironia e creatività. Tra i tanti che si sono lanciati in questa impresa è impossibile non segnalare l’attore Vin Diesel a cui spetta su Instagram il primato delle visualizzazioni per la sua speciale versione della banana di Cattelan: quasi un milione e mezzo in pochissime ore.

Un vero record che ha sorpreso la star di " Fast & Furious " che non si aspettava dal web un riscontro così imponente, senza contare le centinaia di commenti ironici dei suoi follower e fan, tutti divertiti dalla foto in cui, completamente nudo posa coperto in vita solo da un asciugamano bianco a cui ha attaccato una banana con del nastro adesivo. Se la banana di Cattelan era finita in pasto, letteralmente, al collega David Datuna, che se l’è mangiata davanti ai fotografi, dando ancora più visibilità all’opera di Cattelan che costava ben 150mila dollari, tanto che non è ancora chiaro se Datuna abbia speso davvero così tanto solo per inscenare il suo show ad Art Basel.

In ogni caso, sicuramente pagando molto poco, l’attore hollywoodiano ha in pratica raggiunto la stessa visibilità di Datuna, cosa che fa molto sorridere i suoi fan che nei commenti prendono in giro proprio l’artista ed osannano il loro attore preferito per essersi prestato a questa challenge che ha visto anche Brooke Shields postare una sua foto con una banana attaccata sulla faccia e la didascalia ironca: " Un selfie molto costoso... ". Anche per lei tante visualizzazioni e commenti divertiti, quasi 50mila, ma il vero vincitore resta Vin Diesel che, sebbene abbia usato la banana nel modo sì audace, ma forse più scontato, trattandosi di un uomo, rimane al vertice delle preferenze su Instagram dove il 52enne domina incontrastato.