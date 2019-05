Vin Diesel ricorda Paul Walker: "Spero di renderti orgoglioso"

Il ricordo dell’attore Paul Walker è sempre vivido, nonostante siano passati ormai sei anni dalla sua tragica morte. Lo sa bene Vin Diesel che, sui social network, ricorda spesso il collega con il quale ha girato sei episodi della serie di film “Fast and Furious”. Uno degli ultimi post risale allo scorso aprile, quando Diesel annunciava la possibilità di un nono capitolo della saga, pubblicando una foto di loro due insieme in una scena del film.

Il popolare attore statunitense, negli ultimi giorni, ha scaldato nuovamente i cuori dei fan pubblicando ancora un post commemorativo sul suo account Instagram. Alcuni fan di “Fast and Furious” hanno inviato a Vin Diesel un collage artistico realizzato in digitale, che mixa i volti dei due attori, Diesel e Walker. Sorpreso e colpito dal gesto, l’attore americano ha deciso di pubblicarlo sui social, scrivendo un messaggio rivolto a loro e al collega scomparso: “Fast Fan Art..Incredibile! Fast Fans …i migliori nel mondo! Meadow e tutta la famiglia Walker, non sapete quanta forza mi avete dato negli ultimi cinque anni. Spero di renderti orgoglioso. Tanto amore”.

Un post che in poche ore ha raggiunto 2 milioni di like e quasi diecimila commenti di fan e sostenitori della serie cinematografica. Vin Diesel ha voluto ringraziare, in particolare, la figlia di Paul Walker, Meadow, che lui stesso insieme alla moglie Elsa Pataky hanno simbolicamente adottato dopo la morte del padre. Una famiglia allargata che cerca di tenere vivo il ricordo dell’attore anche a distanza di anni dal suo addio.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?