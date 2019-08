Vittorio Brumotti salva un cane abbandonato su un terrazzo con l'aiuto dei pompieri

Ferragosto movimento per l'inviato di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti. Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini di Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, il campione ha potuto salvare un Labrador abbandonato sotto il sole su un terrazzo di un appartamento. Vittorio Brumotti insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale ha effettuato un vero e proprio salvataggio documentando la scena sui social.

Sulla sua pagina Instagram Brumotti ha pubblicato una serie di scatti dove si vedono all'azione i pompieri mentre soccorrono il cane.

L'animale, come si vede nelle foto, era stato abbandonato sul terrazzo di un appartamento, in uno spazio ridotto e completamente al sole, per molte ore. Un episodio che aveva colpito passanti e vicini di casa che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Vittorio Brumotti, che si trovava a Borghetto Santo Spirito in vacanza, ha colto l'occasione per partecipare e documentare il salvataggio. Con tanto di caschetto con telecamera posizionata ha ripreso la scena, mostrando i pompieri all'azione mentre aprivano la serranda per far rientrare il cane in casa, al riparo dal sole.