Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini pace fatta con un bacio in bocca

Uno dei momenti più attesi di “Live non è la D’Urso” è di sicuro quello che vede Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini insieme contro cinque tremendi opinionisti definiti “Sferati” perchè seduti dentro una sfera.

Tra loro due non è mai corso buon sangue, spesso si sono scontrati pesantemente in tv, avendo due caratteri molto combattivi. Entrano separati e stentano anche a darsi la mano. La Mussolini dichiara che sarebbe voluta entrare con un’estintore ma dice che non è stato possibile. Entrano gli sferati, tra cui Daniela Martani Ivan Cattaneo Cicciolina, e Caterina Collovati. Un’altro video mostra i momenti di attrito tra i due, come nella trasmissione della Pupa e il secchione, in cui i due si sono attaccano pesantemente.

Rientrati in studio Alessandra chiede a Sgarbi se lo rifarebbe e lui dice senza problemi di sì. Cominciano le domande tra i due che invece di essere dei veri e propri attacchi, sono in realtà delle battute come quello di Ivan Cattaneo che chiede a Vittorio di mostrarsi nudo, mentre lui gli risponde di essere lui a decidere quando farlo.

Interviene allora Cicciolina che facendogli i complimenti per la sua simpatia gli chiede perché in tanti anni in cui è insieme alla sua fidanzata tra i due esiste solo amore platonico. Vittorio le risponde con un’altra domanda: “ Esiste il sesso senza amore? Allora esiste l’amore senza sesso ”.

Poi racconta che nella sua relazione sono nei primi due anni ha avuto rapporti sessuali per il resto è rimasto l’amore. Arrivano però le domande di Caterina Collovati e di Daniela Martani, che chiedono ad entrambi perché sono così assenteisti e a Sgarbi voterà la legge per dimezzare i parlamentari.

I due non rispondono, e si mettono a scherzare tra di loro fino a che Alessandra Mussolini guardando la D’Urso le dice: “ Visto che Barbara ha avuto una serata pesante, allora io faccio pace con Vittorio" e così facendo lo bacia in bocca, sotto gli occhi divertiti di tutti.

Ma le opinioniste attaccano fino a quando Sgarbi risponde dicendo che per le sue cariche di sindaco non prende soldi e che non va in Parlamento a votare le leggi di Di Maio: "Che prende ventimila euro al mese e non vale un “ca**o”.