Vlada Sedan è la Diletta Leotta ucraina. Zinchenko le ha chiesto di sposarlo

Vlada Sedan è una sexy giornalista sportiva ucraina diventata famosa per il bacio, sulla guancia, ricevuto qualche mese fa dal giocatore del Manchester City Oleksander Zinchenko durante un'intervista nel post partita Ucraina-Serbia. Tra i due c'era del tenero e oggi sono usciti allo scoperto dato che sono una coppia addirittura prossima al matrimonio. In molti hanno definito Vlada la Diletta Leotta ucraina per la professione, età, i capelli biondi, un bel viso e un fisico mozzafiato.

Vlada e Oleksander, evidentemente, erano insieme già da molto tempo dato che a distanza di 4 mesi da quel bacio inaspettato agli occhi di tutti convoleranno a nozze. Zinchenko, infatti, le ha chiesto di sposarlo e lei ha subito risposto sì come testimoniato dalla foto postato dalla giornalista ucraina con una didascalia semplicissima ma significativa: "Sìììììììì". Il 22enne si è inginocchiato sul terreno di gioco e le ha chiesto di sposarla, il tutto corredato da tre mazzi giganti di rose rosse e bianche a fare da sfondo.

La Diletta Leotta d'Ucraina ha molto seguito sui social con oltre 220.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante istantanee che la ritraggono in momenti di vita quotidiana e lavorativa. Lo scatto della proposta di matrimonio ha ricevuto quasi 100.000 like, meno rispetto alla foto con Cristiano Ronaldo, e una serie infinita di commenti anche di più rispetto ad alcune fotografie che la ritraggono in atteggiamenti sexy e provocanti



