Vladimir Luxuria ricorda Vladimiro Guadagno: "Non dimentico chi ero"

Nella giornata mondiale contro l’omofobia, Vladimir Luxuria dedica un post a chi era prima di sottoporsi agli interventi chirurgici per diventare donna e dare sfogo alla sua vera indole.

Così, in occasione della ricorrenza e per lanciare un messaggio a tutti coloro che puntano il dito contro il mondo LGBT e a coloro che vivono nella sua stessa situazione con tutte le difficoltà che questo comporta, Vladimir Luxuria ha dedicato un pensiero a Vladimiro, l’uomo che per alcuni anni ha vissuto nel suo corpo prima che questo prendesse sembianze femminili. “ Mai dimenticare chi ero ieri per capire meglio chi sono oggi – ha scritto l’opinionista postando su Instagram la foto di lei stessa da uomo - . Mai dimenticare i lividi delle botte sul viso e le ferite del dolore sul cuore per gli insulti e le porte sbattute in faccia: queste cicatrici sono medaglie alla resistenza di chi non si arrende e continua a credere nella principale libertà: essere se stessi ”.

Un messaggio importante quello di Vladimir Luxuria, che in pochissimo tempo ha raggiunto milioni di utenti che si sono complimentati con lei per il coraggio che ha sempre dimostrato nella battaglia contro l’omofobia. “Eri un bel bruchetto, ora sei una splendida farfalla”, “Sei una grande donna”, “Sei solo da ammirare”, “Sei una persona meravigliosa”, si legge tra i numerosi commenti al post della Luxuria, che non ha mai nascosto le grandi difficoltà incontrate per farsi accettare dalla famiglia e dalla società.