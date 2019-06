Vladimir Luxuria “sedotta e abbandonata”?

Vladimir Luxuria è nota nel mondo dello spettacolo per la sua riservatezza. Pur essendo sempre esposta in prima linea nelle battaglie per i diritti civili della comunità lgbtq e pronta a spendersi per ogni causa in cui crede, è riuscita negli anni a mantenere un velo di assoluta segretezza sui suoi amori, rivelando pochissimo di sé e stando ben attenta a non prestare il fianco a rumors e illazioni di sorta.

Per questo con lei è d’obbligo usare sempre il condizionale, proprio come fa il settimanale “Oggi”, in edicola questa settimana, che suggerisce che la brillante opinionista di Barbara D’Urso abbia avuto una tormentata storia d'amore con un tecnico che lavora per il Biscione. Nel magazine si legge: “ Lei credeva di aver trovato il nuovo amore e invece è stata sedotta e abbandonata! Luxuria è stata tradita dal tecnico Mediaset col quale aveva una segreta e assai focosa relazione. Vladimir ha deciso di non concedergli una seconda possibilità ”.

Secondo il settimanale “Oggi” Luxuria avrebbe quindi incontrato sul posto di lavoro un nuovo grande amore che però l’avrebbe tradita, facendola molto soffrire al punto da non volerlo più vedere. Ma, passato un po’ di tempo, sembra che il gelo calato sulla sua relazione si stia sciogliendo. Come si legge su “Oggi”, infatti, “ i soliti ben informati dicono però che presto cambierà idea e ritornerà tra le virili braccia del compagno. A quando il perdono? ”.

Luxuria sarebbe quindi tentata dal dare al suo amore una seconda chance perché molto innamorata e disposta a credere nel sincero pentimento del compagno che non è dato sapere come abbia fatto a riconquistarla.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?