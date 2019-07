"Voglio dare al pubblico tutto me stesso". Ancora un altro successo per i Thegiornalisti

Sono primi in classifica con il brano "Maradona y Pelè" e il video su Youtube ha superato le 7 milioni di visualizzazioni. È un momento d’oro per la band dei Thegiornalisti, guidati dal carisma e dalla bravura del loro leader Tommaso Paradiso. Il frontman, 36 anni, si rivela in un’intervista a Grazia, in cui racconta la sua vita, ora che è baciata dal ritmo del successo.

"Corro, faccio box, vado in palestra. Lo sport mi aiuta anche a essere una persona migliore. Sul palco mi muovo molto, voglio dare al pubblico tutto me stesso", dice. Con 5 album all’attivo e collaborazioni di grande successo, i Thegiornalisti sono ancora esterrefatti per tutto quello che sta accadendo alle loro vite. "Ora mi preparo al grande concerto del 7 settembre al Circo Massimo di Roma– afferma Paradiso -. Esperti sostengono che dietro alcune canzoni estive ci siano dei riferimenti alla droga. Lo dicono da sempre, mi diverte. Perché significa che il testo ha fatto il suo dovere e ognuno da l’interpretazione che vuole".

E sul suo rapporto con il successo ha le idee ben chiare. "La mia vita non è cambiata, non più di quanto si crede – confessa - Amo le cose semplici, le cene con gli amici, un giro col cane, un bicchiere di vino, suonare il pianoforte a casa, una mini-vacanza con la mia fidanzata”. Rivela inoltre che ha già scelto il nome per la figlia, anche se con la fidanzata Carolina, ancora non hanno fatto la scelta di mettere su famiglia. "Annalia - conclude -. Annalia è un nome che mi piace. Se un giorno avrò una figlia la chiamo così".