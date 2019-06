The Voice: Carmen Pierri vince il talent, ma non si presenta sul palco

Lo scorso martedì 4 giugno, è stata trasmessa la finale di "The voice of Italy", il talent-show condotto da Simona Ventura, che ha visto trionfare il coach Gigi D'Alessio. Ad aggiudicarsi la vittoria del programma musicale targato Rai, è stata infatti la pupilla di D'Alessio, Carmen Pierri, la quale però non si è potuta presentare sul palco per ritirare il premio di prima classificata.

Ha 16 anni la vincitrice di The Voice of Italy. Nata a Salerno, Carmen vive con i suoi genitori a Montoro, paesino in provincia di Avellino. La vittoria conseguita a The Voice 2019 per la Pierri rappresenta la realizzazione di un grande sogno.

Carmen Pierri vince a 16 anni The Voice

La più grande passione di Carmen Pierri è la musica e la giovane ha come musa ispiratrice Amy Winehouse. Il piano B della vincitrice di The Voice sarebbe quello di fare il medico. Carmen non ha potuto ritirare il premio di vincitrice del talent-show di casa Rai. Il programma infatti si è concluso dopo la mezzanotte, per questo la minorenne ha seguito la fase finale in albergo e al suo posto sul palco è salito il coach Gigi D’Alessio. "Volevate una voce a The Voice? Io ho portato Carmen", ha dichiarato Gigi dopo l'esibizione di Carmen eseguita sulle note di "Love on top" di Beyoncé.

