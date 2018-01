The Voice, ecco i giudici: Al Bano, J-Ax, Renga e Cristina Scabbia

Dopo lo stop di un anno, The Voice torna in televisione e lo fa con quattro giudici e un presentatore d'eccezione.

The Voice sbarca nuovamente su Rai2 dopo un anno di stop. Il talent musicale prevede una prima fase di selezioni in cui i quattro giudici ascoltano i brani dei cantanti, senza però poterli guardare, in modo da non essere influenzati dalla loro immagine ma solo dal talento. Se il giudice apprezza l'esibizione del concorrente, preme un pulsante e la poltrona su cui è seduto si gira. Se a fare la scelta è solo uno, allora quel cantante andrà nella squadra del giudice che si è girato, altrimenti sarà lui a dover scegliere in quale team approdare. Terminata la prima fase, iniziano le sfide fino a eleggere il vincitore finale.

Come riporta Rolling Stone, quest'anno i quattro giudici scelti sono di un certo livello. Primo fra tutti Al Bano che, in prossimità della fine della sua carriera, si cimenta per la prima volta con un talent. Poi ci sono J-Ax e Francesco Renga, entrambi con una gavetta ad Amici di Maria De Filippi. Infine c'è Cristina Scabbia, voce del gruppo metal-rock Lacuna Coil. Il conduttore sarà Costantino della Gherardesca.