The Voice, Elettra Lamborghini: "Il mio seno scappa, è curioso..."

Non si ferma mai, scherza, si diverte, commette gaffe ripetutamente e soprattutto è autoironica. Elettra Lamborghini (25 anni il 17 maggio) è sicuramente una delle rivelazioni della rinnovata edizione di “The Voice Of Italy”, condotta da Simona Ventura. La conduttrice ha subito fatto il nome dell'ereditiera (è nipote di Ferruccio Lamborghini fondatore della famosa casa automobilistica) ai vertici di Rai Due perché sicura che non avrebbe deluso le aspettative. Così è stato.



Con gli altri giudici del talent va d'amore e d'accordo, specialmente con Morgan i siparietti divertenti non mancano mai. Sensuale ma non ingombrante, ha anche conquistato il cuore dei più piccoli. “Perché i bimbi capiscono che in me non c'è malizia”, confessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Eppure lei, sempre con abiti succinti e provocanti, starebbe sempre in tuta. Nel frattempo svela perché quando corre verso un concorrente per abbracciarlo, dopo la scelta, si tenga sempre il petto: “Il mio seno scappa, è curioso, sbircia, sbuca”.

Il primo amore rimane sempre la musica, basti pensare che con il singolo “” ha superato 100 milioni di visualizzazioni sul web. “Sono in studio di registrazione perché lavoro al mio primo album - spiega Elettra- penso alle coreografie e sto preparando un altro programma, al momento è tutto top secret. Vorrei fare un altro The Voice e poi uno show mio dove aiuto gli altri a ritrovare l'autostima”.Intanto "The Voice Of Italy” entra nel vivo. Ieri è andata in onda la quarta Blind Audition, la selezione “al buio” delle voci in gara. Durante la puntata sul palco è apparsa anche l’ospite a sorpresa,. Il primo a riconoscerne la voce e a pigiare il bottone per far girare la sedia è stato Gigi D’Alessio che l’ha subito invitata ad eseguire piano e voce “Tu sì ‘na cosa grande” di Domenico Modugno. Quella di ieri sera è stata la penultima: al completo il team di Morgan, giunto a quota 14 talent. Per gli altri resterà solo la prossima puntata per ultimare la propria squadra. Dodici voci delle 14 in gara sono entrate ufficialmente nei team capitanati da Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Guè Pequeno.