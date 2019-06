The Voice, prima della finale, Elettra Lamborghini finisce in clinica

Nella serata dello scorso 4 giugno, è stata trasmessa la puntata della finale di "The Voice of Italy", che ha decretato la vittoria di Carmen Pierri, la pupilla del coach campano Gigi D'Alessio. Prima che si registrasse il "Grand Final" di "TVOI", la coach Elettra Lamborghini ha fatto sapere ai follower di essere stata in una clinica privata, per sottoporsi ad uno specifico trattamento laser alla pelle.

Elettra Lamborghini finisce in clinica, prima di "The Voice"

La cantante di "Pem Pem", recentemente, aveva fatto sapere ai suoi fedeli sostenitori di essere a dieta ferrea, dopo essersi sottoposta alle analisi del sangue. La Lamborghini aveva riportato i valori della bilirubina sballati. La bilirubina, se presente in quantità elevate nel nostro organismo, potrebbe tradursi in un malfunzionamento del fegato, motivo per cui la coach di The Voice ed ereditiera Elettra ha deciso di convertirsi ad uno stile di vita sano.

Nella giornata dello scorso martedì, prima che fosse trasmessa la finale di "The Voice", la prorompente Elettra Lamborghini si è sottoposta ad un trattamento alla pelle, per combattere delle evidenti macchie sul viso dovute allo stress, così come viene mostrato tra le Instagram stories pubblicate dall'artista.

