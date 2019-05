The Voice of Italy, in arrivo eliminazione di massa?

The Voice of Italy, il talent show condotto da Simona Ventura, si sta inesorabilmente avviando alla sua fase più calda e concitata. Nella prossima puntata, infatti, andranno a concludersi le ultime blind auditions. E i vari team andranno a inserire gli ultimi componenti delle rispettive squadre.

The Voice of Italy: rischio grande eliminazione

Tra tutti i coach presenti a questa edizione di The Voice, finora, solo Morgan ha già chiuso la rosa dei concorrenti della propria squadra. Per quanto riguarda gli altri tre, invece, ad Elettra Lamborghini mancano ancora tre elementi, Guè Pequeno deve aggiungere altri due talenti al suo team mentre a Gigi D’Alessio ne manca soltanto uno.

Il problema è che alla fase successiva delle Battles potranno accedere solo 6 componenti dei vari team sui 14 entrati in ogni squadra con le blind auditions. Quindi, tutti i coach saranno costretti a utilizzare il machete e sfoltire la propria squadra. In pratica, martedì prossimo con l'ultima puntata dedicata alle blind auditions i talenti complessivamente in gara, tenendo conto di tutti i team, passeranno da 56 a 24.

Ogni coach sarà quindi costretto ad eliminare 8 elementi della sua squadra. Dopo questa "eliminazione di massa" partirà la fase delle Battles. Come ogni anno, il format del talent show prevede che ogni coach accoppi due suoi talenti che si andranno a scontrare in un duetto canoro. Sarà, poi, lo stesso coach a decidere quale dei due "salvare" in modo tale da consentirgli di passare alla fase successiva delle semifinali. Ad accedere alle semifinali, infatti, saranno solo 12 dei 24 talenti che si saranno scontrati nelle Battles.

