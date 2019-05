The Voice of Italy, Guè Pequeno "costretto" a cantare Gigi D’Alessio

I“puristi del rap” saranno rimasti senza parole, quando Gigi D’Alessio si è seduto al pianoforte seguito da Guè Pequeno. Ed invece a sorpresa, il rapper sembrava proprio tagliato per cantare le melodie del Gigi nazionale.Tutto è successo perchè Pequeno non è riuscito a chiudere le Blind Audition, ed essendo rimasto per ultimo ha ‘pagato pegno’… “Con impegno” come le ha suggerito la Ventura. “ Ecco la fine di una brillante carriera da rapper ” lo prende in giro Morgan, mentre Simona fa entrare un pianoforte in studio e chiede a Gigi di andar a pianoforte ad ‘aiutare’ il suo collega.

Partono quindi le note di “Non dirmi mai” una delle più belle hit di Gigi D’Alessio ma sicuramente molto lontana dal mondo di Guè che invece afferrato il microfono si lancia con un vero spirito da rapper sul brano di D’Alessio, mentre Elettra Lamborghini invita Morgan a prendere i popcorn per godersi lo spettacolo. E’ bello vedere due persone con gusti così lontani e diversi fondersi così bene, e di questa cosa si accorge anche Guè che alla fine dice “ Non l’ho considerata una punizione ".