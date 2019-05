The Voice of Italy, i giudici hanno scelto le squadre

[[ ]][[ ]]Dopo le Blind Auditions, i giudici di “The Voice of Italy” si sono “blindati” in quattro luoghi segreti per formare le proprie squadre. Dalle loro prime quattordici scelte iniziali, ne hanno dovute scegliere sei che faranno poi parte della loro squadra definitiva e passeranno alla “Battle”. Ecco chi hanno scelto i giudici.

Squadra #Elettra Lamborghini

La sexy e pazzerella Elettra Lamborghini ha voluto nella sua squadra:

Leslie

Greta Giordano

Tahnee Rodriguez

Andrea Bertè

Trisss

Miriam Ayana

Squadra #Gigi D’Alessio

Elisabetta Pia Ferrari

Domenico Iervolini

Carmen Pierri

Andrea Settembre

Eliza G

Sofia Tirindelli

Squadra #Guè Pequeno

Federica Filannino

Francesco Da Vinci

Brenda Carolina Lawrence

Hindaco

Ilenia Filippo

Josuè

Squadra #Morgan

Violet

Enrica Bazzeghini

Elisa Paschetta

Matteo Camellini

Diablo

Naive

Dalla prossima settimana comincerà la “Battle” ovvero la battaglia che alla fine decreterà il vincitore di “The Voice of Italy 2019”