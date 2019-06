The Voice of Italy, il web contro Morgan: "Relax non andava rovinata"

È partita all’insegna dei balli scatenati e dei duetti la finale di "The Voice of Italy". I quattro finalisti si esibiscono duettando con dei “big” della musica. E dopo Miriam Ayeba che duetta con Lizzo e Carmen Pierri che si esibisce con Arisa, arriva il turno di Diablo del Team Morgan e quel “genio del male” , dice divertito il giovane, sceglie per lui una vera e propria star degli 80, Holly Johnson dei Frankie goes to Hollywood con la famosa “Relax”. Le note della famosissima hit mettono d’accordo tutti i giudici, che ammettono che la scelta di Morgan è stata una "genialata". Morgan, scatenato durante il duetto, parla orgoglioso dell'esibizione come “la prima volta che qualcuno rappa su Relax! È la canzone sessuale per eccellenza”.

“Relax” infatti, uscita nel 1984, ha un testo molto esplicito riguardo alla sessualità e associata al rap di Diablo è una vera novità. Ma il pubblico del web non è unanime riguardo al giudizio sullo “strano” duetto. “Come rovinare un brano stupendo come Relax", scrive un utente, a cui eco un altro che commenta: “Sinceramente non mi è piaciuto questo duetto… Relax è un capolavoro che a mio avviso, non può essere stravolto così ”. Addirittura c'è chi ha commentato: "Perchè gli altri hanno cantato con gli artisti e invece lui ha rappato una canzone che non andava assolutamente modificata??... Semplice, non sa cantare" .