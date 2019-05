The Voice, Morgan contro Gigi D'Alessio: "Non ha lavoro, meritava di vincere"

La puntata di The Voice del 28 maggio si chiude con una polemica tra i due coach Morgan e Gigi D'Alessio. Già in precedenza durante la puntata, Morgan aveva espresso il suo dissenso su alcune scelte fatta dal collega, riguardo alle canzoni di alcuni concorrenti. Ma nel momento della sfida tra le ultime due concorrenti del team Gigi, Eliza G. ed Elisabetta, Marco Castoldi si adira e manifesta tutto il suo sgomento per la decisione presa dal collega. Le due ragazze interpretano uno splendido brano di Mina, “Volevo scriverti da tanto” e nonostante le bellissime voci di entrambe, Gigi fa la sua scelta: a continuare il percorso sarà Eliza G.

"Bisogna fare una scelta intelligente. Elisabetta ha cinque figli me lo ricordo. Eliza G invece ha avuto un grande successo in Sudamerica. Elisabetta ha diversi anni in meno, quindi io voglio dare la possibilità ad Eliza” , afferma Gigi, motivando così la sua scelta. Ma non appena il cantante napoletano comunica la sua decisione di far andare avanti la 35enne, Morgan si adira nel vero senso della parola.