The Voice, passa Da Vinci, figlio d’arte e attore di Gomorra

Colpo di scena durante le Blind Audition di “The Voice Of Italy”, il talent show condotto da Simona Ventura. Davanti ai quattro coach Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno si è presentato un rapper napoletano, interessante, ma al tempo stesso speciale perché il suo viso aveva un qualcosa di familiare. Francesco Da Vinci, infatti, è il figlio di Sal Da Vinci, che si è classificato al terzo posto al Festival di Sanremo 2009 con “Non riesco a farti innamorare”. Non solo. L’artista è anche un attore: ha recitato nel ruolo di ‘Mma, uno dei compenti dei clan protagonisti della quarta serie di “Gomorra”.



Gigi D’Alessio ha subito riconosciuto il ragazzo ed è salito sul palco per presentarlo: “Lo conosco da quando aveva tre anni. Suo papà Sal Da Vinci è un mio grandissimo amico e suo nonno era Mario Da Vinci, anche lui cantante e attore”. Tra gli applausi generali anche l’entusiasmo di Gué Pequeno che l’ha scelto: "Mi è piaciuto molto il fatto che su un beat moderno hai fatto qualcosa di napoletano. Un pezzo che già immagino in radio”. Francesco poi ha spiegato sui suoi social il motivo per cui ha deciso di partecipare: “Ho sempre amato il brivido del rischio ed è per questo che ho deciso di mettermi in gioco!”.



La Semifinale di “The Voice of Italy”, ossia la settima puntata, andrà in onda di giovedì, 30 maggio, e vedrà protagonisti i talenti dei quattro team che nella puntata del 28 maggio avranno superato il “Knock out”. Quella sarà l’ultima occasione per i quattro coach Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno, per decidere chi far salire sul palco della finale, in onda in diretta il 4 giugno.



