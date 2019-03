Nina Moric si scaglia contro Belen e l'accusa di averle portato via Corona

Nina Moric infiamma di nuovo il web. L’intervento di Fabrizio Corona durante una puntata de L’isola dei famosi, in cui ha rivelato al concorrente Riccardo Fogli di avere le prove del tradimento della moglie, ha scatenato un vero e proprio putiferio mediatico.

La modella ha infatti approfittato della situazione per scagliarsi contro l’odiata rivale Belen Rodriguez, rea di aver definito il comportamento dell’ex re dei paparazzi “uno schifo”. Pesanti le accuse della Moric contro di lei. “Non mi sarei mai aspettata dalla signora Belen Rodriguez che facesse la morale per ciò che è accaduto ieri sera”, ha spiegato nella storia su Instagram poi cancellata. “Gioia, ricorda ciò che tu hai fatto a me. Mio figlio aveva solo 5 anni. Sai com’è, la ruota gira e tu sei l’ultima che può fare la morale, ricordatelo. Comunque sono stanchissima e saluto tutta la famiglia Rodriguez a partire da Cecilia, Ignazio, Monte sceso dalle montagne e soprattutto te Belen. Tanto la causa non l’hai vinta”, ha aggiunto.

Forse dopo essersi pentita di quell'attacco gratuito, Nina ha prontamente fatto sparire il video incriminato. Ma la rete, si sa, non perdona e come accadde sempre in questi casi il suo sfogo è stato visualizzato dai numerosi follower e le sue parole diffuse sul web. Nessuna replica, per ora, da parte dell’argentina, anche se qualcosa lascia presagire che la bagarre tra le due non finirà di certo qui.