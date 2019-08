"Volevo bene a mia madre, poi è arrivato Liam", Noel Gallagher a ruota libera

Non c’è pace per Liam e Noel Gallegher, i due fratelli musicisti che negli anni ’90 hanno fondato la band degli Oasis. Amici, poi nemici, e ancora una volta nemici. Un rapporto conflittuale quello che fra Noel e suo fratello Liam che mette in serio pericolo una possibile reunion fra i due.

In una recente intervista che è stata rilasciata al The Guardian, Noel Gallagher si racconta senza peli sulla lingua, inveendo contro sua madre e contro suo fratello. Su Liam non apprezza né le scelte di vita del fratello né tantomeno la direzione artistica che ha intrapreso la sua carriera di cantante. "Le interviste che rilascio sono un rischio professionale. Sono situazioni davvero strane – afferma il cantante -. La risposta a tutti i miei problemi? È mia madre. La volevo bene almeno fino a quando non ha dato alla luce Liam". Pungente e ironico, Noel Gallagher mette in mostra il turbolento rapporto che ha avuto con il fratello. "La sua musica è poco sofisticata e per nulla ricercata. È scritta da un uomo che non si mette alla ricerca di testi innovati e per questo che il suo pubblico non è ricercato, diversamente dal mio – afferma -. Se i mettessi i miei figli di 11 anni in una stanza, in 45 minuti riuscirebbero a comporre sicuramente qualcosa di più bello".

Ma non si ferma qui. "Non mi sono mai così tanto vergognato per un uomo – facendo riferimento all’esibizione di Liam a Glastonbury Festival- ha rovinato persino le canzoni degli Oasis. Era come se stesse affrontando la peggior settimana della sua vita". Dal fratello dell’artista per ora non c’è nessuna risposta in merito.