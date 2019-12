Le volte in cui Kate Middleton ha copiato i look di Lady Diana

Nella sua breve esistenza Lady Diana ha subìto molte metamorfosi a livello personale, ma anche per quel che concerne il look. Quando entrò a far parte della royal family il suo stile non era ancora ben definito. Occorreranno diversi anni, una maggiore consapevolezza di se stessa e, purtroppo, perfino un divorzio per completare la metamorfosi da crisalide a farfalla. L’immagine elegante e sofisticata della principessa di Galles ha incantato mezzo mondo e influenzato anche le sue nuore, in particolare Kate Middleton. Secondo il giornale Amica sembra che la duchessa di Cambridge si sia ispirata diverse volte alla suocera nella scelta dell’outfit. Non è escluso che queste similitudini stilistiche corrispondano a gusti simili, o magari a un omaggio di Kate nei confronti di Lady D.

L’ultimo caso in ordine cronologico riguarda la registrazione del programma natalizio della BBC “Berry Royal Christmas”, in onda il 16 dicembre prossimo. Per quest’occasione il principe William e sua moglie si sono perfino cimentati ai fornelli. Kate Middleton ha scelto un abito rosso a pois di Alessandra Rich molto simile a quello che Lady Diana, fidanzata del principe Carlo, indossò a un matrimonio il 4 giugno 1981. A Rio De Janeiro nel 1991 la principessa del Galles portava un vestito bianco che ne esaltava il fisico snello. Ai Bafta del 2019 la duchessa di Cambridge ha sfoggiato un abito bianco che sembra “fatto di nuvole”, creato dal suo stilista prediletto Alexander McQueen e fin troppo simile a quello della suocera.

Se gli indizi per pensare che Lady Diana sia una fonte di ispirazione per Kate Middleton non bastano, c’è perfino la scelta della stessa sfumatura di rosa. Sul balcone di Buckingham Palace per i festeggiamenti del Trooping The Colour del 2017 la duchessa ha indossato un altro abito firmato McQueen di un rosa acceso, con maniche lunghe e gonna a pieghe. Anche in questo caso la somiglianza con l’outfit di Lady Diana durante il royal tour australiano del 1983 è impressionante. Perfino la tonalità di giallo selezionata da Kate per il vestito di Jenny Packham nel viaggio in Germania del 2017 è praticamente la stessa indossata da Lady D. ancora in Australia nel 1983. A Los Angeles nel 2011 Kate Middleton ha sfoggato un abito verde che fece immediatamente scattare il confronto con quello che Lady Diana portava nel 1996, all’uscita da Kensington Palace.

Rimanendo sul tema delle sfumature, al Royal Albert Hall di Londra del 2012, per il gala delle Olimpiadi di Londra, Kate Middleton portava un vestito di Jenny Packham verde acqua, di chiffon plissettato che somigliava parecchio a quello di Diana a Melbourne nel 1985. Un’altra “imitazione pericolosa” è avvenuta in occasione della foto ufficiale per i 70 anni del principe Carlo. Kate Middleton si è presentata davanti all’obiettivo con un vestito a pois e colletto bianco (brand Alessandra Rich) quasi uguale a quello con cui Lady D. venne immortalata nel 1985. Non solo: la duchessa ha già scelto questo outfit per la cerimonia dei 75 anni del D-Day. I più fanatici dei look di Lady Diana ricorderanno il completo rosso e nero di Missoni che la principessa indossò in Canada nel 1991. Kate Middleton ha optato per un vestito dalla fantasia identica ma di un solo colore, il rosso, nella sfumatura più accesa.

Suocera e nuora hanno indossato anche un collo di velluto uguale posizionato su un blazer Principe di Galles. Diana lo sfoggiò durante la visita al Barnado’s Charity Hospital di Londra nel 1984, Kate Middleton nell’ottobre del 2018. Impossibile dimenticare l’abito rosso con cui entrambe hanno portato a casa dall’ospedale i rispettivi figli appena nati nel 1984 e nel 2018. Questi non sono che alcuni esempi di tutte le volte in cui Kate Middleton ha imitato Lady Diana (non sappiamo quanto consapevolmente). Ultimo dettaglio: la tiara preferita della duchessa di Cambridge è la stessa della principessa di Galles, la Lover’s Knot Tiara di perle e brillati. Diana la metteva spesso nelle occasioni ufficiali. Dopo la sua morte il gioiello è tornato tra i preziosi della Corona da cui proveniva. Sembra che anche Camilla Parker Bowles volesse indossarlo, ma non le sarebbe mai stato permesso.