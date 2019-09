Walter Nudo dimentica la moglie Céline e bacia Roberta

Dopo essere diventato protagonista del Grande Fratello Vip 3, aggiudicandosi la vittoria del reality show, Walter Nudo è tornato a far parlare della sua vita privata. L'attore aveva emozionato i telespettatori per l'affetto nutrito nei riguardi dei suoi due figli e l'ormai ex moglie Céline Mambour. Con la stilista francese Nudo ha vissuto una crisi d'amore, che aveva fatto parlare a lungo.

E adesso la storia dell'ex gieffino con la francese sembra essere giunta definitivamente al capolinea, o almeno questo lascerebbero intendere le esclusive foto realizzate da Chi magazine, che ha beccato Nudo con colei che, a quanto pare, può dirsi la neo fidanzata dell'ex gieffino.

Walter Nudo beccato con una donna, dopo il Grande Fratello Vip

I due sono stati paparazzati mentre stavano facendo jogging en plein air e agli obiettivi indiscreti dei paparazzi non è sfuggito un bacio tra i presunti neo-piccioncini, Walter Nudo e Roberta Nigro.

Particolarmente riservato sul conto della sua vita privata, l'attore italo-canadese ha due figli, Elvis e Martin Carlos, nati dalla love-story con Tatiana Tassara, avuta prima del matrimonio con Céline.