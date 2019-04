Walter Nudo, l’operazione al cuore è riuscita: le sue condizioni

Walter Nudo torna a parlare a distanza di pochi giorni dal malore provocato dalle ischemie. Pochi giorni fa attraverso i profili social aveva fatto sapere di stare meglio ma di aver bisogno di un intervento al cuore per scongiurare complicazioni per la sua salute. Oggi, attraverso il suo account Instagram, ha pubblicato un nuovo toccante messaggio in cui spiega di aver superato la delicata operazione cardiaca, ringraziando tutti per l’affetto e la vicinanza. “L’intervento è andato bene! Ho un sacco di emozioni che in questo momento stanno attraversando il mio cuore! SONO COSÌ GRATO di aver ricevuto così tanto amore dalla mia famiglia, da vecchi amici, da nuovi amici, da persone che conoscevo appena, da persone che non ho mai incontrato...ma che non hanno esitato ad esserci con i loro pensieri e parole, a sostenermi ad accarezzare il mio cuore che in quel momento aveva bisogno di aiuto, riempiendolo a distanza, con l’amore avevano nei loro cuori!!!”

Un lungo post carico di emozioni rivolto, in particolare, ai medici e agli infermieri che lo hanno assistito dai primi attimi dopo il malore: “SONO COSI GRATO di aver vissuto un'esperienza così incredibile che mi ha dato la possibilità di conoscere e capire di più sulla vita, ...di incontrare persone incredibili , dei veri eroi , sia in America che qui in Italia...che hanno studiato , fatto sacrifici, per capire e imparare tecniche, per poi dedicare la maggior parte del tempo della loro vita a migliorare e salvare la vita degli altri ! Questa volta non ho incontrato solo medici e infermieri, che hanno tutti il massimo del mio rispetto, ...ma medici e infermieri che sistemano i cuori!!! Il nostro cuore non è solo un organo, E’ L’ORGANO...quello che ci fa sentire la vita e soprattutto l’essenza di tutto: l’AMORE !!! Aggiustando la parte meccanica del cuore sono sicuro al 100% in maniera indiretta, che questi “angeli con la mascherina“ fanno molto di più: danno la possibilità a tutti noi pazienti, di sistemare anche la nostra vita emozionale una volta per sempre!”

Inevitabile la pioggia di commenti di affetto e sostegno che in pochi minuti hanno superato il migliaio. I primi a salutarlo e a fargli sentire il loro affetto sono stati alcuni personaggi del mondo dello spettacolo come il deejay Enrico Silvestrin, lo chef Andrea Mainardi e Sabrina Salerno.