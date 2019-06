Walter Nudo sta bene e festeggia il compleanno con i figli

Compleanno speciale per Walter Nudo, dopo l’intervento al cuore che aveva richiesto il ricovero in ospedale. Il 2 giugno l'attore ha festeggiato i suoi 49 anni insieme ai figli Elvis (22 anni) e Martin (19 anni).

“Anche questo mio compleanno è arrivato… sono 49! Non posso lamentarmi, in questi ultimi anni ho fatto una scorpacciata di esperienze e le emozioni non sono di certo mancate, soprattutto negli ultimi sette mesi” , ha scritto Walter sui social, il tutto accompagnato da uno scatto di famiglia in cui invitati e festeggiato si godono il magico momento.

Un modo come un altro per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute, dopo il grande spavento dei mesi scorsi fortunatamente risolto alla grande. Non è certo un caso che Walter abbia quindi prediletto uno stile di vita più tranquillo e lontano dal ritmo frenetico della città, come testimonia la scelta di festeggiare il compleanno lontano dai riflettori.

Nel frattempo, i fan non hanno potuto far altro che accogliere la notizia positivamente e riempire il post di like e commenti di sincero supporto. Ecco alcune delle dediche più belle: “Auguri e il meglio deve ancora venire!” , “Auguri di buon compleanno a un guerriero, un grande uomo e un papà meraviglioso” , “Auguri Walter... Che ogni tuo desiderio si avveri!” e “Il valore inestimabile e infinito di questa foto e la bellezza e amore di voi tre assieme. Auguri con tutto il mio cuore, buon compleanno meravigliosa creatura! Vi auguro ogni bene e felicità” .

