Walter Nudo: "Non sono più lo stesso, vivo con la paura di morire"

Walter Nudo, ospite oggi a “Verissimo”, ha raccontato a Silvia Toffanin il dramma vissuto ad aprile, quando è stato colpito da una grave ischemia. È stata la prima volta che Walter Nudo ha raccontato in tv il giorno più brutto della sua vita, quello in cui ha creduto davvero di star per morire. “ Mi trovavo a Los Angeles, in albergo. E dopo pochi minuti di meditazione, faccio uno scatto e comincio a barcollare. Mi butto sul letto e sento un dolore forte all’orecchio e girare la testa. La testa girava forte e non riuscivo a controllare il corpo. La mano sinistra aveva perso il controllo. Stavo sempre peggio. Dicevo che ce l’avrei fatta, ma non riuscivo a parlare bene. Non avrei immaginato fosse una roba del genere, ma avevo ricondotto tutto al viaggio ”, ha raccontato Walter Nudo, rievocando quei drammatici istanti.

“ Sono andato in ospedale da solo, era lì vicino. Io non volevo pensare fosse una cosa simile. Dopo i vari controlli mi dicono che ho avuto due ictus" , ha detto con voce emozionata l’attore, aggiungendo di aver " provato tanta rabbia. Il problema veniva dal cuore, era una cosa congenita da quanto mi hanno detto in ospedale ”.

“ Volevano operarmi lì, ma ho deciso di tornare in Italia e farmi vedere qui. Non fatelo! ”, ha detto rivolgendosi direttamente ai telespettatori del programma. “ È stata una fesseria e ho rischiato tanto prendendo l’aereo. Sono stati attimi di panico e ho trovato rifugio nella meditazione. Qui in Italia mi hanno fatto tutti gli esami. Ho dovuto aspettare una settimana prima dell’intervento. Lì avrei risolto prima ”, ha spiegato.