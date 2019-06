Wanda Nara: "Un altro figlio con Icardi? Non vuole, la fabbrica è chiusa"

Mauro Icardi non sa ancora se resterà all'Inter anche se tutti gli indizi portano a pensare che lascerà Milano dopo sei stagioni in cui ha segnato 124 reti in 219 presenze complessive in tutte le competizioni. Wanda Nara, moglie-agente del bomber di Rosario, ha affermato a più riprese come la volontà del suo assistito e della famiglia sia quella di restare all'Inter per motivi sportivi e personali. Il contratto di Icardi con l'Inter scadrà il 30 giugno del 2021 ma tutto si è arenato da quando al 26enne ex Barcellona e Sampdoria è stata tolta la fascia di capitano, lo scorso 13 febbraio.

La Juventus pressa per avere Maurito, magari scambiandolo con Paulo Dybala, ma per ora è tutto in fase embrionale e non c'è niente di confermato. Nel frattempo, la sexy Wanda si gode le vacanze dopo questi mesi turbolentu e durante un'intervista per il programma argentino Telefe, il giornalista durante questo viaggio in Thailandia pone una domanda personale a Wanda: "Vorreste un altro figlio?". La risposta dell'argentina è repentina: “Io lo vorrei sinceramente, ma lui non vuole. La fabbrica è chiusa”. La coppia ha già due figlie: Francesca e Isabella, mentre l'agente di Icardi ha altri tre figlio maschi avuti dal precedente matrimonio con l'ex attaccante di Milan, Torino e Barcellona Maxi Lopez.