Wanda Nara è (ancora) nuda su Instagram in uno scatto molto hot

Chi segue i social sa che ci sono delle certezze irremovibili e una di queste sono i nudi di Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi ama le foto artistiche senza veli e si diverte a condividerle sui social, dove fa sempre il pieno di like. L'ultima foto pubblicata durante la notte ha superato rapidamente i 100mila like, confermando il trend. Confermando quanto il pubblico la ami.

Da settembre, la showgirl argentina si divide tra Milano e Parigi. Una vita in viaggio la sua, visto che Wanda Nara deve rispettare gli impegni presi come opinionista di Tiki Taka, il programma Mediaset sul calcio che va in onda da Cologno Monzese, senza però rinunciare a stare accanto a suo marito che attualmente gioca in Francia. Wanda Nara è anche modella e nei suoi social mostra spesso i backstage dei servizi fotografici, spesso in vesti molto succinte.

L'ultima foto fa parte proprio di quella categoria di scatti hot che tanto piacciono a Wanda Nara ma, soprattutto, ai suoi milioni di seguaci. È uno scatto in bianco e nero, eroticamente forte, che la vede ritratta a letto completamente nuda. L'immagine è stata suddivisa in tre diversi post così da occupare un'intera riga del suo streaming fotografico, una scelta stilistica che sembra abbia riscosso un buon gradimento.

La foto è molto pudica, le nudità si intuiscono per l'assenza di biancheria intima ma non si vede nulla che debba essere censurato. Forse è proprio questa la forza di uno scatto così apprezzato. La nudità non è palese, è lasciata all'immaginazione di chi la osserva, che ne coglie gli elementi. I nudi artistici di Wanda Nara sono un inno al corpo femminile e alle sue forme ed è un peccato che la showgirl abbia dovuto disattivare i commenti per non ricevere insulti e improperi vari dovuti alle vicissitudini lavorative calcistiche sue e di suo marito. Un peccato, ma intanto le foto restano lì.