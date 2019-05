Wanda Nara cambia look e lascia tutti a bocca aperta

Diciamoci la verità: uno dei segni distintivi di Wanda Nara erano i suoi lunghi capelli biondi. Erano, perché oggi il suo look è stato completamente stravolto e la prorompente argentina è passata da un biondo platino a un castano scuro. Un cambiamento che ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto i tanti follower con i quali ha condiviso il nuovo look.

"I cambiamenti sono per i coraggiosi, i codardi non cambiano nulla .. Ciao morocha", con queste parole la bella Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi, ha salutato i suoi fan su Instagram, postando due scatti che la immortalano con il nuovo colore, un castano deciso con riflessi rossi. Un look che è stato decisamente apprezzato dai follower, visti i numerosi commenti entusiasti. Wanda Nara, che nelle scorse ore è stata protagonista di un siparietto hot nei camerini di Tiki Taka, ha pubblicato la sua trasformazione attraverso le stories di Instagram, documentando il lavoro di Kennys Palacios, il suo hair e make up stylist.

Molti seguaci hanno però ipotizzato che si tratti di una parrucca, utilizzata per motivi di lavoro durante uno shooting fotografico. Nelle foto postate dall’argentina sul suo account social, però, si intravede Wanda con i capelli castani anche in casa, insieme ai suoi figli. Il cambiamento appare comunque evidente ma potrebbe essere temporaneo. I fan comunque si dividono sulla novità: in spagnolo si moltiplicano gli apprezzamenti e i commenti positivi mentre in italiano (complici le vicende interiste della coppia Nara – Icardi) piovono critiche e offese.

