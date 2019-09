Wanda Nara diventerà ancora zia: sua sorella Zaira incinta di un maschietto

Wanda Nara è famosa in Argentina e molto famosa in Italia, mentre la sorella Zaira è una vera e propria star in patria. La conduttrice e showgirl, sorella minore della moglie e agente di Icardi l'ha recentemente intervistata per parlare del passaggio del cognato dall'Inter al Psg: "Il trasferimento di Mauro in Francia? È un disastro. Ma io lavoro in Italia, ho un contratto con la rete televisiva Mediaset, e quindi vado avanti e indietro. Il più grande sacrificio è mio perché dovrò andare avanti e indietro tutto il tempo. I figli? Anche la scuola ha sede a Parigi e studieranno un po’ a Milano e un po’ a Parigi” .

Zaira, durante la trasmissione, ha poi punto la sorella parlando del suo ex marito Maxi Lopez: "Stavamo chiudendo per un’intervista con Maxi, che ha un discreto desiderio di parlare. Non farai un casino, vero?” . La risposta di Wanda è al veleno nei confronti dell'ex attaccante di Milan e Barcellona: “Mmm … Sì, ma è un po ‘affamato, sicuramente farà uno scambio per un paio di torte, cibo". Se il rapporto con il padre non è ottimale, quello tra le sorelle, però, è molto buono con Wanda che ha ricevuto anche una bella notizia: diventerà zia per la seconda volta.

Zaira è già mamma di una bella bambina nata dalla realzione con il compagno Jakob von Plessen. La sorella minore della Nara darà prossimamente alla luce un maschietto dato che durante la trasmissione argentina “Morfi” ha svelato l’ecografia a cui si è sottoposta qualche giorno fa. Zaira, come detto, è una vera e propria star in Argentina ma anche sui social dove vanta oltre 3,2 milioni di follower che non perdono tempo per commentare le sue foto sexy ma mai volgari. Adesso che diventerà mamma saranno tante le istantanee con il pancione che crescerà a vista d'occhio: siamo sicuri anche che i suoi tanti seguaci continueranno a seguirla con ancora più passione sui social.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?