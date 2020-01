Wanda Nara e la doccia "bollente" prima del Grande Fratello Vip

Wanda Nara si appresta a fare il suo esordio da opinionista del Grande Fratello Vip, la moglie-agente di Mauro Icardi dunque potrà confrontarsi con un programma di tutt'altro genere rispetto a Tiki Taka da cui si è presa una pausa non potendo ottemperare ad entrambi gli impegni: "Sono una grande appassionata del Grande Fratello e sono particolarmente felice di partecipare per mostrare una parte diversa di me e dire finalmente quello che voglio. Nel calcio non posso farlo quasi mai. Se ho mollato Tiki-Taka? No, non ho lasciato il programma ma ora come ora mi è impossibile fare entrambe le cose".

Wanda Nara ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha anche trovato il tempo per parlare del trasferimento del marito Mauro Icardi al Psg dall'Inter. La 33enne showgirl argentina ha parlato in maniera sibillina del futuro del centravanti di Rosario: "Futuro al PSG? La decisione spetta a lui ma per ora non c'è ancora niente di certo. Vedremo. Lui in Francia sta facendo benissimo ed io ne sono molto felice. Abbiamo anche trovato tanti amici, quindi vedremo. Di sicuro il mio viaggiare tra Parigi, Milano e Roma è più facile da dire che da fare. Ma ci riuscirò".

L'ex moglie di Maxi Lopez, dunque, avrà la possibilità di poter partecipare in veste da opinionista "libera" visto che fino all'anno scorso, a suo dire, non ha mai potuto realmente esternare il suo pensiero visto che era in conflitto di interessi con il marito che era un tesserato dell'Inter. La sexy argentina pronta a fare il suo esordio su Canale 5 e come al suo solito ha usato i social per rapire i suoi quasi 6 milioni di follower.

Lo scatto bollente mentre è intenta ad entrare in doccia ha raccolto quasi 330.000 like con oltre 6000 commenti con la seguente didascalia a corredo della foto: "Non vedo l'ora". I suoi tanti seguaci non vedono l'ora di poterla ammirare in uno dei programma più seguiti dagli italiani al fianco dell'altro opinonista Pupo. Si preannunciano scintille e dichiarazioni pepate e al veleno dato che Wanda ha sempre dimostrato di farsi problemi a dire la sua opinione, anzi questa cosa le ha forse creato qualche problema di troppo con l'Inter per le sue parole a Tiki Taka sul rinnovo di contratto con il club nerazzurro da parte del marito Mauro Icardi.



