Wanda Nara e Icardi e il bacio appassionato: "Senza amore non ho nulla"

L'estate di Wanda Nara e Mauro Icardi è calda, molto calda per motivi calcistici e non solo. La sexy moglie-agente dell'ex capitano dell'Inter, infatti, ha incantato i suoi oltre 5,5 milioni di follower su Instagram con alcuni scatti bollenti in giro per il mondo nonostante ci sia da risolvere l'intricato caso legato al marito che non fa parte più dei progetti dell'Inter. Il giocatore vuole restare a Milano ma la società ha già fatto intendere che se così sarà saranno quasi certamente due anni di tribuna, ovvero fino a fine contratto a giugno 2021.

La coppia vuole scongiurare questa eventualità con Wanda Nara che sta lavorando duramente per trovare una degna sistemazione a Icardi. La meta preferita dall'argentina e dall'ex capitano è sicuramente la Juventus con il club nerazzurro che preferirebbe piazzarlo alla Roma o al Napoli per non rinforzare ulteriormente i rivali storici di sempre ma soprattutto per non rischiare di vederlo segnare caterve di gol in Italia e in Europa con la maglia della Vecchia Signora. Nonostante la situazione si delicata Icardi e Wanda Nara appaiono tranquilli e lo scatto postato dalla bionda argentina meno di un giorno fa lo testimonia. Nell'istantanea si vedono Icardi e signora, a mollo in acqua intenti a darsi un bacio appassionato accompagnato dalla seguente didascalia: "Senza amore non ho nulla".



