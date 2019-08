Wanda Nara non è incinta. Parteciperà a Ballando con le stelle?

Wanda Nara non è incinta del suo sesto figlio, parola di Ana Rosenfeld legale della donna che durante una trasmissione televisiva in Argentina ha smentito la cosa. La voglia di Mauro Icardi di restare all'Inter nonostante il club gli abbia già fatto intendere di non rientrare più nei piani della società e dell'allenatore avevano fatto pensare ad una presunta gravidanza della moglie. Le malelingue, inoltre, avevano parlato di una Wanda in dolce attesa anche vedendo gli ultimi scatti, un po' più rotondi del solito, postati dall'ex moglie di Maxi Lopez su Instagram.

Wanda ha in mente tanti progetti per la nuova stagione lavorativa anche se pare abbia detto di no a Tiki Taka per prendere parte alla trasmissione come opinionista. In questo mese di agosto e settembre girerà per il mondo per la televisione argentina mentre in Italia pare che possa prendere parte alla prima edizione di Amici Vip. Secondo quanto riporta Oggi, però, la Nara avrebbe un'altra offerta lavorativa in arrivo: la partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci "Ballando con le stelle". Il settimanale, infatti, si è sbilanciato in questa direzione: "Milly Carlucci farà di tutto per schierare la Nara tra i suoi concorrenti. Maurito storce il naso per gelosia, mentre Wanda freme per partecipare".

Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?