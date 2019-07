Wanda Nara scatenata: dopo Tiki Taka parteciperà ad Amici Vip?

Il futuro di Mauro Icardi è ancora incerto e ci sono diverse opzioni sul tavolo di Wanda Nara: Juventus, Napoli, Atletico Madrid o restare all'Inter per due anni da fuori rosa fino a scadenza di contratto. Se Maurito sta passando il peggior momento della carriera, invece, la moglie sta avendo tante offerte televisive. Tiki Taka vorrebbe confermarla come opinionista anche per la prossima stagione e i contatti con Mediaset sono sempre fitti con la showgirl argentina che potrebbe accettare di buon grado di partecipare al programma condotto da Pierluigi Pardo dopo il successo della passata stagione

Secondo quanto riporta il corrieredellosport.it, però, Wanda avrebbe anche un'altra proposta sul tavolo e una non esclude l'altra naturlamente. La Nara, infatti, ha sfruttato la sua tre giorni romana per partecipare ad un provino presso l'agenzia di Maria De Filippi "Fascino" per prendere parte alla prima edizione di Amici Vip che inizierà a settembre e che dovrebbe essere condotta da Michelle Hunziker. Wanda sarebbe stata selezionato per il provino in quanto ritenuta idonea per partecipare al nuovo reality show ideato dalla moglie di Maurizio Costanzo. Nel frattempo, però, l'ex moglie di Maxi Lopez dovrà trovare una sistemazione a Icardi dato che i suoi impegni lavorativi tra Milano e Roma potrebbero essere condizionati dalla prossima destinazione di Maurito.